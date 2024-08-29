Суд заочно обрав нардепу Артему Дмитруку запобіжний захід

Новини

Ковальчук Віктор / УНІАН

Печерський районний суд Києва заочно призначив запобіжний захід нардепу Артему Дмитруку у вигляді тримання під вартою. Його застосують, коли Дмитрук повернеться в Україну.

Про це повідомляє кореспондентка «Суспільного» з зали засідання.

Народного депутата Артема Дмитрука підозрюють у нападі на правоохоронця і ще одного чоловіка та в замаху на викрадення вогнепальної зброї.

За даними слідства, в Одесі Дмитрук разом з кількома людьми напав на правоохоронця, завдав йому тілесних ушкоджень і намагався викрасти зброю. Його дії кваліфікували як умисне групове нанесення правоохоронцю легких травм через виконанням ним службових обов’язків та групове викрадення вогнепальної зброї.

Також слідство встановило, що коли підозрюваний був у Києві, він під час суперечки з військовим ударив його кілька разів, зокрема по голові. У військового тілесні ушкодження середньої тяжкості. У цій ситуації дії Дмитрука кваліфікували як умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження та грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства з особливою зухвалістю.

Державне бюро розслідувань зʼясовує, як нардеп виїхав з України. У медіа пишуть, що він пішки перетнув кордон з Молдовою, а потім перелетів до Рима.