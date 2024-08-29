Плавчиня Анна Гонтар взяла бронзу на Паралімпіаді-2024. Це друга медаль для України

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Українська плавчиня Анна Гонтар виборола бронзу в запливі на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S6 на Паралімпіаді-2024 у Парижі.

Про це йдеться на сайті змагань.

Окрім Гонтар, у фінальному запливі на дистанції стартували ще сім спортсменок класу S6.

Золото виграла представниця Китаю Цзян Юйянь, яка ще й встановила паралімпійський рекорд — 32.59 секунди. Срібло у американки Елізабет Маркс, її результат — 32.90. Українка Гонтар фінішувала за 33.01.

Медаль Гонтар — друга для України на цій Паралімпіаді. Раніше цього ж дня срібло взяв Антон Коль у плаванні на дистанції 100 м на спині у класі S1.

Паралімпіада-2024 — друга у карʼєрі Гонтар. До цього спортсменка брала участь у Іграх у Токіо — взяла бронзу на цій же дистанції у 50 метрів вільним стилем. При цьому спортсменка утримує чинний світовий рекорд, який встановила у 2023 році на чемпіонаті світу в Манчестері — 32.54 секунди.