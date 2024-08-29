Два «хиткі» штати США відмовилися викреслити Роберта Кеннеді — молодшого з виборчих бюлетенів

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Два «хиткі» штати США, Мічиган і Вісконсин, відмовилися викреслити Роберта Кеннеді — молодшого зі своїх виборчих бюлетенів.

Про це пише The Hill.

23 серпня незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді призупинив свою участь у президентських перегонах на користь республіканця Дональда Трампа. Він заявив, що оскільки в нього нема шансів перемогти, то він залишить своє імʼя у виборчих бюлетенях лише тих штатів, що не вплинуть на результат виборів.

Річ у тім, що саме результати голосування у «хитких» штатах визначають долю президентських виборів в цілому. Мічиган має 15 голосів виборників, а Вісконсин — 10 голосів. Тож Кеннеді-молодший хотів зняти свою кандидатуру, щоб виборці, які підтримали б його, проголосували або за Трампа, або за демократку Камалу Гарріс. Однак Мічиган і Вісконсин відмовилися це зробити.

За законом Вісконсину, якщо кандидат не помирає, він повинен залишатися у виборчих бюлетенях після того, як подав документи на посаду. Кеннеді має зʼявитися у виборчих бюлетенях штату Мічиган як номінант від Партії природного права. Ця партія провела свій зʼїзд, щоб висунути Кеннеді в президенти в цьому штаті. Партія не може зараз зібратися, щоб обрати когось іншого, оскільки праймеріз уже відбулися.

The New York Times пише, що зняття Кеннеді з виборів суттєво на президентські перегони не вплине. Опитування розходяться щодо того, від кого він перетягнув би більше голосів — від Дональда Трампа чи Камали Гарріс.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

21 серпня Камала Гарріс прийняла висунення кандидатом у президенти від Демократичної партії за місяць після того, як президент США Джо Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів. Її кандидат у віцепрезиденти — губернатор штату Міннесота Тім Волз, відомий підтримкою України.

Уже 23 серпня незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді — молодший призупинив свою передвиборчу кампанію на користь Дональда Трампа.