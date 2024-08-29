Засновника Telegram Дурова звільнили під заставу і заборонили виїжджати з Франції

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Bloomberg / Contributor

Засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти в Парижі під заставу в €5 мільйонів. Йому заборонили виїжджати з Франції, двічі на тиждень він має відмічатися в поліції.

Про це пише Reuters.

Прокурорка Парижа Лор Беккуо заявила, що суддя визнав наявність підстав для офіційного розслідування проти Дурова за всіма звинуваченнями, за якими його затримали 24 серпня. Серед них — управління платформою, на якій ведеться протиправна діяльність, відмова надавати інформацію за запитом влади, співучасть у відмиванні грошей, скоєнні сексуальних злочинів щодо дітей, незаконному обігу наркотиків і шахрайстві.

Перебування під слідством у Франції не означає визнання провини і необов’язково призводить до суду. Це вказує на те, що є достатньо доказів для продовження розслідування — і цей процес може тривати роками, перш ніж справу передадуть до суду або закриють.

Справа Дурова

Увечері 24 серпня засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова затримали в паризькому аеропорту після того, як він прилетів туди з Азербайджану приватним літаком.

Французьке громадянство Дуров отримав у 2021 році за рідкісною процедурою. Однак останнім часом жив переважно в Обʼєднаних Арабських Еміратах. У розшук Дурова оголосило Управління у справах неповнолітніх (OFMIN), яке займається, зокрема, боротьбою з насильством щодо дітей. Це відомство запрацювало у Франції у листопаді 2023 року.

У Telegram прокоментували затримання Дурова — заявили, що месенджер дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги, а самому Дурову «немає чого приховувати».

Увечері 28 серпня Дурова звільнили з-під варти під заставу й заборонили залишати Францію.