Україна домовилась про реструктуризацію боргу майже з усіма власниками єврооблігацій

Новини

Giorgio Trovato / Unsplash

Більшість кредиторів України погодилась на реструктуризацію боргу, підготовлену Мінфіном та Комітетом власників єврооблігацій.

Про це повідомили Мінфін та премʼєр Денис Шмигаль.

Мова про понад 97% власників українських єврооблігацій загальною вартістю $20,47 мільярда.

Реструктуризація передбачає:

номінальне зниження вартості держборгу з першого дня дії угоди на 37%, що скорочує обсяг державного боргу України більш ніж на $8,5 мільярда;

зменшення боргових платежів на $11,4 мільярда протягом періоду дії програми МВФ (скорочення на понад 90%) і на $22,75 мільярда до 2033 року (скорочення на понад 75%);

збільшення середнього терміну обігу єврооблігацій майже на чотири роки (додатково до дворічного збільшення терміну обігу у 2022 році).

Ця угода зменшить обсяг боргу України до сталого рівня, дозволить дотримуватись цілей програми МВФ та відповідати очікуванням Групи кредиторів України, кажуть у Мінфіні.

Після отримання позитивних результатів голосування, яке почалось 9 серпня та завершилось 27 серпня, процес реструктуризації переходить до фінального етапу — до фази розрахунків. Очікується, що проведення розрахунків за угодою відбудеться 30 серпня.