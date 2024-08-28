​Підрозділи МВС отримали від Німеччини 1 170 жіночих бронежилетів

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​Підрозділи МВС отримали 1 170 жіночих бронежилетів від німецького Глобального фонду реформування сектора безпеки.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Їх передадуть прикордонникам, ДСНС, Національній гвардії та Нацполіції.

Це вперше підрозділи системи МВС отримують бронежилети, адаптовані для жінок. Завдяки спеціальним додатковим елементам у конструкції вони не створюватимуть дискомфорту та забезпечать максимальний рівень захисту.

Чому це важливо

Наразі в ЗСУ служить 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч є цивільними працівницями. Безпосередньо в бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок.

При цьому довгий час існувала проблема з жіночою військовою формою, а спеціальних бронежилетів, адаптованих до жіночої анатомії, не передбачалось взагалі.

Активно цією проблемою почали займатись з початку повномасштабного вторгнення. 21 грудня 2022 року в Києві в межах проєкту Arm women now презентували колекцію жіночої військової форми. Форму від Arm women now шиють з урахуванням особливостей жіночого тіла — кітель відрізняється від чоловічого в плечах та грудях, а штани мають глибшу посадку та подвійну фіксацію на талії.

А вже 26 грудня 2022 року стало відомо, що перші партії жіночої військової форми й білизни надійшли на тестування до кількох бригад Збройних сил України.

Лише в лютому 2024 року в ЗСУ почали видавати літні польові костюми, виготовлених з урахуванням жіночих антропометричних параметрів.