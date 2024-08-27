Словаччина позбавила захисту соратника Медведчука
- Автор:
- Олександра Амру
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Словаччина позбавила тимчасового захисту соратника колишнього нардепа Віктора Медведчука, медіапродюсера й пропагандиста Артема Марчевського. Його звинувачують у проведенні проросійської кампанії впливу через новинний сайт Voice of Europe («Голос Європи»), який наразі під санкціями в Чехії.
Про це повідомляє Reuters.
У березні 2024 року Чехія наклала санкції на Віктора Медведчука, сайт Voice of Europe та самого Марчевського, який ним керував. У Чехії зʼясували, що Voice of Europe є частиною російської операції впливу, мета якої — поставити під сумнів територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.
Оскільки після запровадження санкцій у Марчевського заблоковані рахунки, а на його майно наклали арешт, наприкінці березня він виїхав з Чехії. Прага надала запит на скасування посвідки Марчевського на проживання — це діяло б на всій території Європейського Союзу, однак він встиг отримати тимчасовий захист у Словаччині. Тоді у МВС країни повідомили, що займаються справою Марчевського разом із розвідкою. Після перевірки влада Словаччини скасувала його захист у липні.
- Артем Марчевський — колишній генеральний продюсер телеканалу «112 Україна», співвласник «Першого незалежного», голова молодіжного крила партії «Опозиційна платформа — За життя». Балотувався від ОПзЖ на парламентських виборах 2019 року. У 2015 році брав участь у виборах до Київської міськради від партії «Право народу». У квітні 2022 року Державне бюро розслідувань заявило, що є докази співпраці Марчевського з російськими кураторами, від яких він приймав замовлення на фейки та яким передавав чутливу для нацбезпеки інформацію.
- Віктор Медведчук — колишній нардеп, кум Путіна, якого Україна підозрює в державній зраді. 22 вересня 2022 року Україна віддала його Росії під час великого обміну, тоді вдалося повернути командирів з «Азовсталі». Зараз Медведчук з родиною мешкає в Росії та зареєстрував там громадську організацію «Другая Украина».