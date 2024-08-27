Словаччина позбавила захисту соратника Медведчука

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Словаччина позбавила тимчасового захисту соратника колишнього нардепа Віктора Медведчука, медіапродюсера й пропагандиста Артема Марчевського. Його звинувачують у проведенні проросійської кампанії впливу через новинний сайт Voice of Europe («Голос Європи»), який наразі під санкціями в Чехії.

Про це повідомляє Reuters.

У березні 2024 року Чехія наклала санкції на Віктора Медведчука, сайт Voice of Europe та самого Марчевського, який ним керував. У Чехії зʼясували, що Voice of Europe є частиною російської операції впливу, мета якої — поставити під сумнів територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Оскільки після запровадження санкцій у Марчевського заблоковані рахунки, а на його майно наклали арешт, наприкінці березня він виїхав з Чехії. Прага надала запит на скасування посвідки Марчевського на проживання — це діяло б на всій території Європейського Союзу, однак він встиг отримати тимчасовий захист у Словаччині. Тоді у МВС країни повідомили, що займаються справою Марчевського разом із розвідкою. Після перевірки влада Словаччини скасувала його захист у липні.