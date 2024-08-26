Ексдепутата Сольвара вже вдруге засудили до вʼязниці за махінації з житлом
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Слово і діло
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала винним колишнього народного депутата Руслана Сольвара в незаконному отриманні компенсації за житло, попри наявність власної квартири в Києві.
Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
САП не вказує імені фігуранта справи, але з її деталей зрозуміло, що мова саме про Сольвара.
Апеляція скасувала попереднє рішення ВАКС від 14 червня 2021 року про визнання Сольвара невинуватим і ухвалила новий вирок: винний за ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання службовим становищем.
Екснардепа засудили до трьох років позбавлення волі, заборонили обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) на один рік та оштрафували на 8 500 гривень.
Ухвала набирає сили з моменту проголошення, її можна оскаржити в касаційному порядку до Верховного суду протягом трьох місяців.
- Сольвар був обраний депутатом VII та VIII скликань (2012—2019 роки). Його звинувачують у тому, що він отримував компенсацію від держави за оренду житла в готелі «Київ», як народний депутат, хоча мав житло в Києві. Номер у готелі він отримав у 2014 році та лише у 2018-му, після розголосу в медіа, Сольвар відмовився від компенсації. За чотири роки він отримав понад 360 тисяч гривень.
- У червні 2021 року ВАКС вирішив виправдати колишнього нардепа за цією справою, але прокурори не погодилися із цим і подали апеляцію. У вересні 2022-го ВАКС засудив екснардепа до трьох років вʼязниці, проте вже в грудні наступного року тюремний термін скасували й відправили справу на новий розгляд.
- У червні 2024 року стало відомо, що Сольвар начебто мобілізувався до ЗСУ — через це суд розглядав можливість призупинити розгляд його справи.