Китайський літак вперше порушив повітряний простір Японії

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Зранку 26 серпня китайський літак-розвідник Y-9 ненадовго порушив повітряний простір Японії.Через це у країні підіймали в небо винищувачі.

Про це пише Reuters.

Китайський літак пролетів над островами Данджо на захід від південного острова Кюсю приблизно між 11:29 і 11:31.

У Японії це назвали першим випадком, коли китайський військовий літак порушив повітряний простір країни. Токіо надіслав Пекіну дипломатичний протест.

Міністерство закордонних справ викликала високопосадовця китайського посольства в Токіо, щоб вимагати запобігання подібним порушенням.