Байден анонсував новий пакет допомоги Україні до Дня Незалежності

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Президент США Джо Байден поговорив із президентом України Володимиром Зеленським та анонсував нову військову допомогу напередодні Дня Незалежності.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Байден висловив непохитну підтримку Україні з боку Америки. Він запевнив, що Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною державою:

«Не помиляйтеся: Росія не переможе в цьому конфлікті. Незалежний народ України переможе, а США, наші союзники та партнери продовжуватимуть підтримувати його на кожному кроці», — зазначив Байден.

Також він анонсував новий військовий пакет допомоги Україні. Туди ввійдуть ракети для ППО, щоб захистити критичну інфраструктуру України, обладнання для боротьби з безпілотниками та протитанкові ракети, а також боєприпаси й мобільні реактивні системи. Агенція Associated Press писала, що США передадуть пакет вартістю $125 мільйонів.

Також сьогодні США запровадили санкції проти майже 400 юридичних і фізичних осіб, які допомагають Росії у війні та сприяють обходу санкцій.