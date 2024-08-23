ДТП на блокпості: екссудді Тандиру продовжили запобіжний захід

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Святошинський районний суд Києва продовжив Олексію Тандиру запобіжний захід.

Екссуддю Олексія Тандира триматимуть під вартою до 21 жовтня.

На початку серпня Тандира звільнили з посади судді Макарівського районного суду через «вчинення істотного дисциплінарного проступку».

Справа Тандира

26 травня 2023 року голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер. Після аварії Тандир перебуває в СІЗО. Його справу слухають у Святошинському суді Києва. Тандиру загрожує до 10 років увʼязнення.

Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду і слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану спʼяніння на момент ДТП.

15 грудня 2023 року «Бабель» дізнався, що Олексій Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця. 20 грудня суд наклав арешт на земельну ділянку і гроші Тандира, що на його банківському рахунку. В арешті квартири й паркомісця, які Тандир переписав на дружину, суд відмовив.

Тандир перебуватиме під вартою щонайменше до 31 серпня 2024 року.