Верховний суд Венесуели визнав Мадуро обраним президентом

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Верховний суд Венесуели визнав Ніколаса Мадуро обраним президентом країни. Для нього це вже третій термін поспіль — при владі Мадуро буде до 2031 року.

Про це пише Reuters.

Суд розглянув дані, які надала виборча комісія, і постановив перемогу Мадуро. Це рішення не можна оскаржити.

Наприкінці липня у Венесуелі пройшли президентські вибори, на яких і чинний президент Мадуро, і опозиція заявили про свою перемогу. За даними Центральної виборчої комісії, Мадуро набрав 51% голосів виборців, а кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес — 44%.

Опозиція говорила про фальсифікацію результатів голосування. Вони опублікували власні підрахунки, за якими їхній кандидат Гонсалес набрав 67% голосів, а Мадуро — лише 30%. З 29 липня у Венесуелі почалися багатотисячні протести.

Правозахисники заявляли, що після виборів Мадуро намагався придушити «інакомислення» в країні. Він арештовував опозиційних політиків і протестувальників, звинувачував їх у підбурюванні військових до скоєння злочинів, а ще ухвалив закон, що посилив контроль за діяльністю неурядових організацій. Він також звільнив державних службовців, які нібито мали опозиційні погляди.

Західні країни не визнали перемогу Мадуро на виборах. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що на виборах переміг опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес, а в Євросоюзі постановили, що вибори у Венесуелі — нечесні.

США та Бразилія навіть пропонували провести перевибори, однак лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо відкинула цю пропозицію, нагадавши, що «вибори вже відбулися й опозиція на них перемогла».