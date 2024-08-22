Роналду встановив новий світовий рекорд — цього разу на YouTube
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Португальський футболіст Кріштіану Роналду 8 липня створив канал на YouTube та менш ніж за 90 хвилин набрав мільйон підписників, необхідних, щоб отримати «золоту кнопку». Футболіст забрав нагороду 21 серпня.
Про це Роналду повідомив на сторінці в Instagram.
Американський спортивний телеканал ESPN пише, що футболіст встановив світовий рекорд — найшвидше набрав мільйонну аудиторію в YouTube. Із цим його офіційно привітала платформа.
Футболіст створив канал ще 8 липня, але відео почав публікувати лише 21 серпня — за останню добу має понад 40 мільйонів переглядів. З моменту створення каналу на нього поступово підписувалися користувачі, а з початку публікації відео стрімко аудиторія зросла на 10 мільйонів, що підписники відзначають у коментарях.
Станом на 22 липня у футболіста понад 20 мільйонів фоловерів — і люди продовжують підписуватися.
Також Роналду має найпопулярніший акаунт в Instagram — за ним стежать 636 мільйонів користувачів.
- У 2023 році португальський футболіст потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найвисокооплачуваніший спортсмен у світі.
- Наприкінці 2022 року Кріштіану Роналду офіційно став гравцем футбольного клубу «Аль-Наср» із Саудівської Аравії після того, як розірвав контракт із футбольним клубом «Манчестер Юнайтед». Після цього Роналду встановив два світові рекорди: за кількістю ігор за національну збірну і за кількістю голів в офіційних матчах національних команд.
Авторка: Ірина Перепечко