Угорщина знайшла нове джерело нафти після того, як російський нафтопровід потрапив під санкції України

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Угорщина знайшла, звідки постачатиме нафту після того, як перестала отримувати її через російський нафтопровід, роботу якого заблокувала Україна. Переговори йдуть успішно та вже на фінальній стадії.

Про це повідомив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто, передає угорське видання Hirado.

«Ми можемо гарантувати постачання нафти Угорщині в довгостроковій перспективі», — сказав він, але не назвав нове джерело нафти.

Сіярто також зауважив, що війна між Україною та Росією не загрожує постачанню природного газу в Угорщину — воно відбувається через газопровід «Турецький потік», який пролягає через Туреччину, Болгарію і Сербію.

Постачання ядерного палива також безперервне, тому загроз для функціонування єдиної атомної станції Угорщини «Пакш» немає.

За словами угорського міністра, уряд Угорщини стежить за конфліктами та їхнім впливом на країну. Проте Угорщина вважає неприйнятним той факт, що Європейська комісія нібито не зробила жодного кроку, щоб «захистити Угорщину та Словаччину від бойкоту України».

Що передувало

Російський «Лукойл» припинив постачати нафту до Угорщини та Словаччини через санкції Києва проти компанії, які фактично забороняють їй використовувати територію України для транзиту. Обидві країни продовжували отримувати російську нафту, користуючись винятками із санкцій, які зробив для них ЄС за умови, що ті швидко знайдуть альтернативні джерела нафти. Однак цього не сталося.

Через те що Угорщина і Словаччина більше не отримують російську нафту, вони навіть ініціювали консультаційну процедуру арбітражного суду з Єврокомісією. Проте їхня спроба провалилася — Єврокомісія відхилила прохання змусити Київ дозволити транзит нафти з РФ. Натомість ЄС запропонувала Хорватію як альтернативу для постачання нафти — Угорщина назвала цю країну «ненадійною».

Угорщина й Словаччина вдалися до погроз: Сіярто заявив, що його країна блокуватиме військову допомогу ЄС Україні, допоки та не скасує санкції щодо «Лукойла», а премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив скоротити експорт дизельного палива в Україну. Україна ж заявила, що не буде скасовувати санкції проти «Лукойла».

Авторка: Ірина Перепечко