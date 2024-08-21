Хунти Західної Африки поскаржилися в ООН на нібито підтримку Україною повстанців-туарегів, які вбили десятки найманців «ПВК Вагнера»

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Військові хунти країн Західної Африки звернулися з листом до Ради Безпеки ООН, у якому засудили нібито підтримку Україною повстанців-туарегів, які вбили десятки російських найманців «ПВК Вагнера» на півночі Малі минулого місяця.

Лист опублікував Альянс держав Сахелю.

У документі очільники міністерств закордонних справ Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо «рішуче засудили ймовірну відкриту підтримку міжнародного тероризму» українським урядом та закликали Радбез «узяти на себе відповідальність» за дії України та запобігти «підривним діям», які загрожують регіональній та континентальній стабільності.

Що передувало

28 липня стало відомо, що повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців «ПВК Вагнера». Під час стрілянини загинув автор відомого «вагнерівського» телеграм-каналу Grey Zone Микита з позивним «Білий» та низка впливових командирів. Смерть «вагнерівців» у Малі підтвердив російський телеграм-канал «Разгрузка Вагнера», який повʼязують із керівництвом «ПВК Вагнера».

Після цього повстанці-туареги опублікували звернення до українців українською мовою. Вони висловили солідарність з Україною в боротьбі з Росією та запропонували передати полонених найманців «ПВК Вагнера».

5 серпня Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною. Перехідний уряд обурився на слова представника української розвідки Андрія Юсова, які нібито вказують на підтримку повстанців-туарегів — в одному з ефірів Юсов заявив, що повстанці-туареги «отримали необхідну інформацію, що дозволила провести успішну операцію проти російських воєнних злочинців».

Відомство також звинуватило український уряд в агресії та підриві суверенітету Малі. Цей крок у МЗС України назвали «недалекоглядним і поспішним». Слідом за Малі 7 серпня дипломатичні відносини з Україною розірвав Нігер, звинувативши Київ у підтримці «терористичних груп».

Натомість повстанці заперечили допомогу України в розгромі «вагнерівців». Вони заявили, що не отримували жодної зовнішньої допомоги в боях з армією країни та найманцями.