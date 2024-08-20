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Винищувачі НАТО за останній тиждень перехопили 10 російських літаків над Балтією

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Упродовж минулого тижня винищувачі, які захищають повітряний простір НАТО в країнах Балтії, тричі злітали для перехоплення російських літаків, які порушували правила польотів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

Винищувачі повітряної поліції НАТО підіймалися в небо 13 та 16 серпня для виявлення російського літака радіоелектронної розвідки Іл-20.

Винищувачі Альянсу 14 серпня перехопили дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3 та багатоцільові винищувачі різної модернізації, зокрема, Су-30, Су-35, Су-27. Усього за 14 серпня зафіксували 8 російських літаків.

Усі вони летіли з вимкненими радіолокаційними ретрансляторами, без радіозв’язку з регіональним центром управління польотами та без планів польотів.

Авіація Росії неодноразово порушувала повітряний простір країн ЄС та НАТО. Наприклад, 14 квітня російський фронтовий бомбардувальник Су-24 залетів на схід від південного краю острова Готланд (Швеція).

Авторка: Ірина Перепечко