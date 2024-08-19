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УНІАН

Народному депутату Миколі Тищенку продовжили домашній арешт до 23 вересня.

Про це повідомляє «Суспільне» зі зали суду.

Тищенко має повідомляти про зміну проживання, утриматись від спілкування з особами, визначеними судом, залишити закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Про яку справу мова

20 червня в дніпровських телеграм-каналах зʼявилося відео сутички в центрі міста. Блогер Ігор Лаченков писав, що люди у формі з оточення нардепа Миколи Тищенка побили й скрутили військовослужбовця Дмитра «Сина» Павлова, коли той гуляв з дитиною та друзями. Це сталося після того, як Павлов посперечався з Тищенком. За однією з версій, Павлов та його друзі запитали в Тищенка, що це за озброєні люди без розпізнавальних знаків ходять із нардепом.

Тищенко стверджував, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах на «представників поліції напали». Він опублікував відео, на якому поліцейський в оточенні його людей спілкується з Павловим і ще двома чоловіками. Тищенко писав, що «друг одного з організаторів шахрайських ботоферм» кілька разів ударив слідчого і нібито намагався втекти.

Поліція Дніпра версію Тищенка не підтверджувала і повідомила, що невідомі в камуфляжі побили 33-річного чоловіка та незаконно утримували його. Там відкрили два кримінальних провадження — через умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі.

Згодом виявилось, що поліцейський, який був із Тищенком у Дніпрі, зі столичної поліції. Його звільнили.

25 червня Миколі Тищенку повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини, а ще одному учаснику сутички — в незаконному позбавленні волі людини та катуванні. Імені другого фігуранта прокуратура не називала, імовірно, йдеться про одного з охоронців Тищенка. Того ж дня поліція затримала одного з нападників на Павлова.

Згодом того ж дня Тищенку обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт, нардепу надягли електронний браслет.