Після чотирьох років судів Fortnite повертається на Android і деякі смартфони iOS

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Wikipedia / Sergey Galyonkin

Компанія з розробки відеоігор Epic Games анонсувала запуск свого нового мобільного магазину ігор. В цьому магазині буде доступна і гра Fortnite, розробники якої чотири роки судилися з Apple і Google, після того як ті видалили її зі своїх магазинів застосунків.

Про це пишуть Bloomberg та BBC.

Запуск нового мобільного магазину ігор від Epic Games анонсував головний виконавчий директор компанії Тім Суїні. Він очікує, що мобільні версії їхніх найпопулярніших ігор Fortnite, Rocket League та Fall Guys приваблять геймерів на пристроях Android по всьому світу, а продукти на iOS — у Європейському Союзі.

До кінця року компанія хоче дійти до позначки 100 мільйонів нових завантажень на мобільні пристрої, на які припадає половина ігрового ринку обсягом $188 мільярдів.

Завантажити Epic Games Store на Android можна тут, а на iOS — тут (але тільки для країн ЄС).

Суди Epic Games з Apple та Google

Рішення про запуск цього магазину ухвалили після чотирьох років судів. Процес почався у 2020 році, коли Epic Games додала в гру Fortnite свою власну систему оплати в обхід магазинів App Store або Play Store.

Під час таких платежів безпосередньо в ціну закладалася знижка 20%, а під час оплати через App Store або Play Store дисконт не надавався. Epic Games пояснила це рішення тим, що магазини застосунків від Google та Apple мали вбудовану комісію для програм не свого виробництва. І якщо Google дозволяла на свої смартфони ставити сторонні магазини застосунків, то Apple такого дозволу не давала.

У відповідь Apple видалила гру зі свого магазину. Те саме зробила і Google.

Epic Games подала кілька позовів, а розробники Fortnite запустили проти Apple медіакампанію #FreeFortnite, у межах якої закликали своїх гравців вимагати компенсацію, якщо вони втратять доступ до гри зі своїх гаджетів.

У 2023 році в ЄС набув чинності закон про цифрові ринки, спрямований на боротьбу з монополією. Ухвалення цього закону змусило Apple дозволити користувачам у ЄС завантажувати застосунки зі сторонніх магазинів. Це означає, що тепер в ЄС користувачі iOS можуть завантажити Fortnite з магазину Epic Games. Однак за межами ЄС гру на iPhone завантажити все ще не можна.

Того ж року Epic Games виграла суд у Google про незаконну монополію магазину застосунків Google Play.