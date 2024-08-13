Бенксі намалював у Лондоні девʼяте графіті поспіль. Його попередню роботу — носорога — вже зіпсували

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Instagram / Banksy

Анонімний вуличний художник Бенксі продемонстрував уже девʼяту роботу за девʼять днів. Цього разу це одразу кілька різних тварин — від горили до морського тюленя.

Нову роботу Бенксі опублікував в Instagram.

Instagram / Banksy

Графіті зʼявилось на захисних ролетах Лондонського зоопарку. Цього разу митець намалював горилу, що звільняє тюленя, кількох різних пташок та інших тварин, чиї очі виблискують з темряви.

Ця робота продовжує серію анімалістичних графіті, які художник створює протягом останніх 9 днів. У різних куточках Лондону вже зʼявились козел на стіні біля мосту Кью в Ричмонді на Темзі, два слони, які тягнуться один до одного хоботами, три мавпи, які ніби гойдаються на мосту східної станції лондонського метро, а ще — вовк на супутниковій тарілці (роботу через кілька годин вкрали).

9 серпня Бенксі намалював двох пеліканів, 10 серпня на одному з рекламних щитів Лондону зʼявилася пума, а наступного дня скляна поліцейська будка в центрі Лондону перетворилася на акваріум з піраньями.

Учора Бенксі створив графіті з носорогом, що вилазить на сріблястий Nissan Micra з дорожнім конусом на капоті в лондонському районі Чарльтон. Однак роботу за кілька годин зіпсували — невідомий у балаклаві менш ніж за хвилину розпилив на графіті білу фарбу і втік.

Бенксі не підписує свої роботи, тож люди лише здогадуються, що саме він хоче сказати. Однак його твори часто містять політичні та соціальні послання, вони зʼявляються в публічних місцях по всьому світу, зокрема в Україні. Хто насправді стоїть за імʼям Бенксі — досі невідомо.