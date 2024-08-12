ЄС звернувся до Маска через «ризики шкідливого контенту» у звʼязку з його інтерв’ю з Трампом
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон звернувся до американського мільярдера Ілона Маска через його майбутнє інтервʼю з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.
Лист Бретон опублікував в X.
Інтервʼю транслюватиметься наживо в X в ніч з 12 на 13 серпня (орієнтовно о 03:00 за Києвом). У звʼязку з цим Бретон зазначив, що соцмережа X, якою володіє Маск, зобовʼязана дотримуватись європейського Закону про цифрові послуги.
Єврокомісар мотивував свій лист до Маска «ризиком збільшення потенційно шкідливого контенту в ЄС».
«Ми відстежуємо потенційні ризики в ЄС, повʼязані з поширенням контенту, який може підбурювати до насильства, ненависті та расизму, у звʼязку з важливими політичними або суспільними подіями в усьому світі, включно з дебатами та інтервʼю в контексті виборів», — зазначив Бретон.
Він також додав, що Єврокомісія пильно відстежуватиме будь-які порушення правил ЄС щодо видалення шкідливого контенту і готова вжити заходів, «якщо це буде виправдано для захисту громадян ЄС від серйозної шкоди».
- Закон ЄС про цифрові послуги набув чинності 25 серпня. Однак якщо раніше ЄС мав побоювання, що Twitter (нині Х) може не дотримуватися норм закону, то вони посилилися після того, як Twitter добровільно вийшов із Кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації. У червні 2023 року Twitter погодився дотримуватися Закону ЄС про цифрові послуги.
- У грудні 2023 року Євросоюз розпочав розслідування щодо соцмережі X.