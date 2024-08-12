ЄС звернувся до Маска через «ризики шкідливого контенту» у звʼязку з його інтерв’ю з Трампом

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Єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон звернувся до американського мільярдера Ілона Маска через його майбутнє інтервʼю з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Лист Бретон опублікував в X.

Інтервʼю транслюватиметься наживо в X в ніч з 12 на 13 серпня (орієнтовно о 03:00 за Києвом). У звʼязку з цим Бретон зазначив, що соцмережа X, якою володіє Маск, зобовʼязана дотримуватись європейського Закону про цифрові послуги.

Єврокомісар мотивував свій лист до Маска «ризиком збільшення потенційно шкідливого контенту в ЄС».

«Ми відстежуємо потенційні ризики в ЄС, повʼязані з поширенням контенту, який може підбурювати до насильства, ненависті та расизму, у звʼязку з важливими політичними або суспільними подіями в усьому світі, включно з дебатами та інтервʼю в контексті виборів», — зазначив Бретон.

Він також додав, що Єврокомісія пильно відстежуватиме будь-які порушення правил ЄС щодо видалення шкідливого контенту і готова вжити заходів, «якщо це буде виправдано для захисту громадян ЄС від серйозної шкоди».