FT: Європейські газові трейдери уникають українських сховищ після російських атак
- Автор:
- Оля Березюк
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Немеш Янош / УНІАН
Цього літа європейські трейдери використовують лише частину сховищ природного газу в Україні через російські атаки.
Про це пише Financial Times.
Україна має найбільші підземні сховища в Європі й минулого року надала компаніям ЄС цінний простір для зберігання надлишкового газу напередодні зими.
Але після російських атак навесні по енергетичній інфраструктурі, включно з насосними установками для зберігання газу, європейські обсяги в червні та липні скоротилися до десятої частини від обсягів, що зберігалися за той самий період минулого року.
Газові сховища в ЄС можуть вмістити максимум приблизно 100 мільярдів кубометрів природного газу, тоді як річний попит у блоці становить від 350 до 500 мільярдів кубометрів, залежно від погодних та інших умов.
Минулого року Україна запропонувала майже 10 мільярдів кубометрів додаткових потужностей для зберігання газу, а європейські компанії накопичили понад 2 мільярди кубів газу напередодні зимових місяців.
Однак цього року закачування було незначним, хоча сховища ЄС заповнені на 86% — найвищий рівень цього року.
За даними агентства Argus, європейські компанії відправили лише 15,4 мільйона і 51,9 мільйона кубометрів у червні і липні проти 102,7 мільйона і 586,6 мільйона кубометрів у ці місяці 2023 року.
Справжні газові резервуари розташовані глибоко під землею, що захищає їх від ударів, але пошкодження наземних обʼєктів, які використовуються для закачування газу поза сховищами, є значним ризиком, про який хвилюються трейдери, пише Financial Times.
«Головна проблема полягає не у втраті газу, а в неможливості відібрати його, коли це потрібно», — сказав керівник відділу торгівлі в континентальній Європі енергетичної групи Axpo Марко Заальфранк.
- У 2022 році ЄС зазнав енергетичної кризи: ціни на природний газ рекордно зросли, оскільки Росія скоротила поставки. Європейські країни раніше залежали від прямих поставок газу з РФ і не мали достатніх потужностей для його зберігання.
- Сховища в ЄС досягли майже максимальної потужності вже в середині жовтня 2022-го, й Україна стала альтернативою для зберігання газу, призначеного для сусідніх держав. Уже в серпні 2023 року європейські трейдери почали зберігати природний газ в українських сховищах, попри повʼязані з війною ризики.
- Видання Financial Times у січні цього року писало, що українські газосховища допомогли ЄС запобігти енергетичній кризі.