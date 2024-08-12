Бенксі створив восьму роботу за останні 8 днів — це носоріг, що вилазить на машину

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Анонімний вуличний художник Бенксі створив восьму роботу за останні вісім днів. Тепер це носоріг, що вилазить на сріблястий Nissan Micra з дорожнім конусом на капоті (і сам нагадує носорога).

Бенксі опублікував фото нової роботи в Instagram.

Носоріг зʼявився в районі Чарльтон — це південний схід Лондону.

Бенксі продовжує серію анімалістичних графіті, які почав малювати на минулому тижні. У понеділок, 5 серпня, Бенксі намалював козла на стіні біля мосту Кью в Ричмонді на Темзі, 6 серпня — двох слонів, які тягнуться один до одного хоботами, 7-го — трьох мавп, які, здається, гойдаються на мосту східної станції лондонського метро, 8-го — вовка на супутниковій тарілці (роботу через кілька годин вкрали), 9-го — двох пеліканів. Уже 10 серпня на одному з рекламних щитів Лондону зʼявилася пума, а 11-го скляна поліцейська будка в центрі Лондону перетворилася на акваріум з піраньями.

Бенксі не підписує свої роботи, тож люди лише здогадуються, що саме він хоче сказати. Однак його твори часто містять політичні та соціальні послання, вони зʼявляються в публічних місцях по всьому світу, зокрема в Україні. Хто насправді стоїть за імʼям Бенксі, досі невідомо.