Сім днів — сім робіт. Художник Бенксі створив нове графіті

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Скляна поліцейська будка в центрі Лондону перетворилася на акваріум з піраньями. Нове графіті намалював анонімний вуличний художник Бенксі, який сьомий день поспіль залишає свої роботи по місту.

Бенксі опублікував фото нової роботи в Instagram.

Риби, намальовані на поліцейській будці, відрізняються за стилем від шістьох попередніх чорних силуетних малюнків. Вони кольорові і їх багато. Однак між роботами є дещо спільне — вони не підписані, тому людям лишається тільки здогадуватися, що ж Бенксі хоче сказати своїми графіті.

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У понеділок, 5 серпня, Бенксі намалював козла на стіні біля мосту Кью в Ричмонді на Темзі, 6 серпня — двох слонів, які тягнуться один до одного хоботами, 7-го — трьох мавп, які, здається, гойдаються на мосту східної станції лондонського метро, 8-го — вовка на супутниковій тарілці (роботу через кілька годин вкрали), 9-го — двох пеліканів, а 10 серпня — на одному з рекламних щитів Лондону зʼявилася пума.

Твори вуличного художника Бенксі часто містять політичні та соціальні послання, вони зʼявляються в публічних місцях по всьому світу, зокрема в Україні. Хто насправді стоїть за імʼям Бенксі, досі невідомо.