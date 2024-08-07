NASA відклало місію астронавтів SpaceX на тлі чуток про проблеми з кораблем Boeing Starliner

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NASA

Американське космічне агентство NASA перенесло космічну місію SpaceX Crew-9 з 18 серпня на 24 вересня на тлі чуток про проблеми з кораблем Boeing Starliner.

Про це пише CNN.

Це дасть більше часу керівникам місії, щоб спланувати повернення Starliner та його екіпажу.

Космічний корабель Boeing Starliner вирушив у свою першу місію з астронавтами до Міжнародної космічної станції 5 червня — це вдалося з третьої спроби. У місії беруть участь два астронавти-ветерани NASA Баррі Вілмор і Суні Вільямс.

Вони повинні були повернутися за тиждень, однак місія вже затягнулася на два місяці. Нещодавно NASA заявило, що досі не визначилося щодо дати повернення астронавтів.

Повернення Starliner в автоматичному режимі і затримка місії Crew-9 повʼязані між собою. NASA не деталізувало проблему, але програмне забезпечення на кораблі Boeing потребує оновлення, тестування та сертифікації, щоб забезпечити автоматичне повернення з МКС.

Отже, відправка додаткових астронавтів до вже переповненого екіпажу МКС є недоцільною, доки Starliner не буде повністю підготовлений до спуску на Землю.