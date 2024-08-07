Нігер слідом за Малі розриває дипломатичні відносини з Україною

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Нігер оголосив про «негайне» розірвання дипломатичних відносин з Україною, звинувативши Київ у підтримці «терористичних груп». За два дні до цього аналогічний крок зробила Малі.

Про це повідомляє Alarabiya News.

Обидві держави вирішили розірвати дипломатичні відносини з Україною після того, як повстанці-туареги на півночі Малі вбили десятки російських найманців «ПВК Вагнера».

Малі та Нігер звинувачують Україну в підтримці «терористичних груп». Речник уряду Нігеру Амаду Абдраман заявив, що його країна звернеться до Ради Безпеки ООН з проханням обговорити «агресію» України.

«Уряд Республіки Нігер, висловлюючи повну солідарність з урядом і народом Малі, вирішив у повному суверенітеті розірвати дипломатичні відносини між Республікою Нігер і Україною з негайним набранням чинності», — сказав Абдрамане.

Він зазначив, що уряд Нігеру з «великим подивом і глибоким обуренням» дізнався про «підривні та неприйнятні» зауваження речника української розвідки Андрія Юсова — йдеться про його заяву, що малійські повстанці «отримали необхідну інформацію», яка допомогла їм здійснити успішний напад на «вагнерівців». Цими словами раніше обурилися Малі та Сенегал.

Для Малі така заява стала приводом розірвати дипломатичні відносини з Україною, звинувативши її в причетності до атаки, а також в агресії та підриві суверенітету Малі. Розриваючи дипломатичні відносини з Україною, у Малі заявили, що погоджуються з твердженнями Росії про «неонацистську та злочинну природу української влади, яка є союзником міжнародного тероризму».

Перед цим сенегальське закордонне відомство викликало посла України Юрія Пивоварова через його коментар про нібито підтримку нападу на «вагнерівців». Малі також згадало про це, розриваючи дипломатичні стосунки з Києвом. Що саме сказав посол — невідомо.

У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною. Цей крок у МЗС назвали «недалекоглядним і поспішним».

У відомстві наголосили, що Україна дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету і територіальної цілісності інших країн та відкидає звинувачення Малі в нібито «підтримці міжнародного тероризму».

Ймовірно, наступною державою, яка розірве дипломатичні відносини з Україною, стане Буркіна-Фасо — 6 липня військові хунти африканських країн Малі, Буркіна-Фасо та Нігер утворили власну конфедерацію — Конфедерацію держав Сахеля (АЕS).

Розгром найманців «ПВК Вагнера» в Малі

28 липня стало відомо, що повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців «ПВК Вагнера». Під час стрілянини помер автор відомого «вагнерівського» телеграм-каналу Grey Zone Микита з позивним «Білий».

Також загинув командир російських найманців у Малі Антон Єлізаров із позивним «Лотос». Він брав участь у вторгненні в Україну та керував штурмами під Попасною, Сєверодонецьком, Лисичанськом, Вуглегірською ТЕС і під Соледаром. Перед цим убивав людей в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) і Сирії. Лотос має звання Героя РФ, а також «ДНР» і «ЛНР». Лотос і Білий катували українців, чим дуже пишалися.

Повстанці-туареги 28 липня опублікували звернення до українців українською мовою. Вони висловили солідарність з Україною в боротьбі з Росією та запропонували передати полонених найманців «ПВК Вагнера».

Наступного дня смерть «вагнерівців» у Малі підтвердив російський телеграм-канал «Разгрузка Вагнера», який повʼязують із керівництвом «ПВК Вагнера».