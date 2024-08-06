Зеленський: Мільйон дронів держава законтрактувала українським виробникам на 2024 рік

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Держава цьогоріч уже законтрактувала українським виробникам на 2024 рік мільйон дронів.

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

«Усіх деталей зараз ми не розголошуємо, але наші спроможності виробляти дрони незмінно стають більшими, і ми працюємо не лише з державним фінансуванням, але й з партнерами — щоб вони вкладались у наше виробництво дронів», — заявив президент.

Він також розповів, що українські Сили оборони та безпеки за липень застосували більше дронів, ніж росіяни.

Що з виробництвом дронів в Україні

У грудні 2023-го президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів. Голова Мінцифри Михайло Федоров і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін вважають цю цифру реальною.

У березні 2024-го премʼєр України Денис Шмигаль сказав, що Україна вже готова виробляти понад мільйон дронів за рік.

31 липня в Мінстратегпромі заявили, що Україна може виробляти понад 3 мільйони дронів на рік, але потрібне фінансування.