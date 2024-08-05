ЄС не визнає перемоги Ніколаса Мадуро на президентських виборах у Венесуелі

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У Раді ЄС заявили, що результати президентських виборів у Венесуелі 28 липня — нечесні.

Там зазначили, що звіти міжнародних місій зі спостереження за виборами чітко свідчать про те, що голосування не відповідало міжнародним стандартам чесності виборів.

У Євросоюзі наголошують, що попри власні зобовʼязання Національна виборча рада Венесуели досі не опублікувала офіційних протоколів голосування на виборчих дільницях. А результати, опубліковані 2 серпня венесуельською виборчою радою, не можна визнати без жодних доказів на їхню підтримку, зауважили в ЄС.

«Будь-яка спроба затримати повну публікацію офіційних протоколів голосування лише поставить під сумнів достовірність офіційно опублікованих результатів», — зазначили там.

Насправді переможцем цих виборів мав би бути Едмундо Гонсалес Уррутія, а не чинний президент Ніколас Мадуро. Копії протоколів голосування, опубліковані опозицією та перевірені кількома незалежними організаціями, свідчать, що значна більшість венесуельців віддали свої голоси саме за Уррутію.

Європейський Союз закликав до подальших незалежних перевірок виборів у Венесуелі — за можливістю, їх має проводити організація з міжнародним авторитетом.

Також ЄС наполягає, щоб венесуельська влада припинила свавільні затримання і репресії проти протестувальників і опозиції та закликає звільнити всіх політичних вʼязнів. Натомість венесуельців Євросоюз попросив зберігати спокій і стриманість під час демонстрацій.

Вибори у Венесуелі

28 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах. За даними Національної виборчої ради, Мадуро набрав 51% голосів виборців, а кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес — 44%.

Опозиція тим часом заявила про свою перемогу і фальсифікацію оголошених результатів. Після цього опозиція опублікувала результати голосування, за якими їхній кандидат Едмундо Гонсалес набрав 67% голосів, а чинний президент Ніколас Мадуро — лише 30%. З 29 липня у Венесуелі почалися протести.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що на президентських виборах у Венесуелі переміг опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес — попри офіційні результати, які констатують перемогу чинного президента Ніколаса Мадуро.