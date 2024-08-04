Сім країн ЄС вимагають від Венесуели оприлюднити результати голосування на президентських виборах

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AP

Лідери Італії, Франції, Іспанії, Нідерландів, Німеччини, Польщі та Португалії закликали Венесуелу негайно оприлюднити протоколи підрахунку голосів на президентських виборах.

Про це йдеться в спільній заяві країн, яку опублікував уряд Німеччини.

Оприлюднення офіційних результатів гарантуватиме повну прозорість і чесність виборчого процесу. Опозиція Венесуели заявляє, що зібрала та опублікувала понад 80% протоколів, заповнені на кожній виборчій дільниці країни. Тож оприлюднення результатів має важливе значення для визнання волевиявлення венесуельського народу.

Країни-підписанти також закликали поважати волю венесуельського народу і його право на мирний протест і свободу зібрань, а ще засудили будь-які погрози та арешти на адресу політичних лідерів Венесуели.

Вибори у Венесуелі

28 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах. За даними Національної виборчої ради, Мадуро набрав 51% голосів виборців, а кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес — 44%.

Опозиція тим часом заявила про свою перемогу і фальсифікацію оголошених результатів. Після цього опозиція опублікувала результати голосування, за якими опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес набрав 67% голосів, а чинний президент Ніколас Мадуро — лише 30%. З 29 липня у Венесуелі почалися протести.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що на президентських виборах у Венесуелі переміг опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес — попри офіційні результати, які констатують перемогу чинного президента Ніколаса Мадуро.