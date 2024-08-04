Зеленський підтвердив прибуття перших винищувачів F-16 в Україну
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Air Force USA
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші західні винищувачі F-16 вже прибули в Україну.
«Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають з F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків — Данія, Нідерланди, США. І всі наші партнери — ми цінуємо вашу підтримку!» — заявив Зеленський.
Офіційно про отримання літаків стало відомо у символічну дату, адже 4 серпня — це День Повітряних сил ЗСУ. Зеленський називає прибуття західних винищувачів «новим етапом» у розвитку повітряних сил України.
Бойові літаки добиралися в Україну понад рік. Цей шлях був ускладнений затримками, питаннями щодо запчастин і мовним барʼєром між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами.
- 31 липня видання Bloomberg з посиланням на джерело повідомило, що перша партія винищувачів F-16 вже прибула в Україну. До цього моменту Україна офіційно не коментувала прибуття літаків.
- Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (42 літаки, частина з них навчальні), Данія (19 одиниць), Бельгія (30 винищувачів F-16 до 2028 року) та Норвегія — 6 літаків F-16.