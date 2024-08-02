Угорщина назвала Хорватію «ненадійною» для транзиту нафти — її пропонував ЄС як альтернативу російському нафтопроводу

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав Хорватію «ненадійною» країною для транзиту нафти. Її запропонувала Європейська комісія як альтернативу транзиту російської нафти через Україну, який Київ зупинив.

У своїй публікації у Facebook Петер Сіярто написав, що віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс надіслав лист йому і словацькому міністру закордонних справ Юраю Бланару з пропозицією використовувати транзитний хорватський нафтопровід і додав, що санкції України проти російського «Лукойла» не загрожують Угорщині та Словаччині.

На це очільник МЗС Угорщини відреагував так: «Скандал! Лист віцепрезидента вкотре доводить, що українці можуть собі дозволити все проти країн-членів ЄС, особливо якщо вони виступають за мир і не перевозять зброю».

І заявив, що премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович нібито «прорекламував» президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн свій нафтопровід перед тим, як Домбровскіс написав у Будапешт і Братиславу. Петер Сіярто назвав це «скоординованою акцією з Брюсселю».

Петер Сіярто наголосив, що Хорватія «ненадійна», бо з початку повномасштабної війни РФ проти України вона нібито суттєво підвищила транзитний збір, унеможливила для угорської нафтогазової компанії MOL скорочення потужності доставки на довгостроковий термін, не зробила інвестиції в нафтопровід.

«Таким чином, припинення поставок нафти зі сходу загрожує Угорщині та Словаччині ненадійним транзитом», — резюмував Сіярто, маючи на увазі поставки з Росії.