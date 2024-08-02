Угорщина назвала Хорватію «ненадійною» для транзиту нафти — її пропонував ЄС як альтернативу російському нафтопроводу
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав Хорватію «ненадійною» країною для транзиту нафти. Її запропонувала Європейська комісія як альтернативу транзиту російської нафти через Україну, який Київ зупинив.
У своїй публікації у Facebook Петер Сіярто написав, що віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс надіслав лист йому і словацькому міністру закордонних справ Юраю Бланару з пропозицією використовувати транзитний хорватський нафтопровід і додав, що санкції України проти російського «Лукойла» не загрожують Угорщині та Словаччині.
На це очільник МЗС Угорщини відреагував так: «Скандал! Лист віцепрезидента вкотре доводить, що українці можуть собі дозволити все проти країн-членів ЄС, особливо якщо вони виступають за мир і не перевозять зброю».
І заявив, що премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович нібито «прорекламував» президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн свій нафтопровід перед тим, як Домбровскіс написав у Будапешт і Братиславу. Петер Сіярто назвав це «скоординованою акцією з Брюсселю».
Петер Сіярто наголосив, що Хорватія «ненадійна», бо з початку повномасштабної війни РФ проти України вона нібито суттєво підвищила транзитний збір, унеможливила для угорської нафтогазової компанії MOL скорочення потужності доставки на довгостроковий термін, не зробила інвестиції в нафтопровід.
«Таким чином, припинення поставок нафти зі сходу загрожує Угорщині та Словаччині ненадійним транзитом», — резюмував Сіярто, маючи на увазі поставки з Росії.
- Російський «Лукойл» припинив постачати нафту до Угорщини та Словаччини через санкції Києва проти компанії, які фактично забороняють їй використовувати територію України для транзиту. Обидві країни продовжували отримувати російську нафту, користуючись винятками із санкцій, які зробив для них ЄС за умови, що ті швидко знайдуть альтернативні джерела нафти. Однак цього не сталося.
- Через те, що Уорщина і Словаччина більше не отримують російську нафту, вони навіть ініціювали консультаційну процедуру арбітражного суду з Єврокомісією. Проте їхня спроба провалилася — Єврокомісія відхилила прохання змусити Київ дозволити транзит нафти з РФ.
- Тоді Угорщина й Словаччина вдалися до погроз: Сіярто заявив, що його країна блокуватиме військову допомогу ЄС Україні, допоки та не скасує санкції щодо «Лукойла», а премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив скоротити експорт дизельного палива в Україну. Україна ж заявила, що не буде скасовувати санкції проти «Лукойла».