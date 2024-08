Студія Universal Pictures зніматиме байопік про Брітні Спірс за її мемуарами

Новини

Кінокомпанія Universal Pictures зніматиме біографічний фільм за мемуарами американської співачки Брітні Спірс The Woman In Me («Жінка в мені»).

Про це повідомляє Variety.

Розробку стрічки доручили режисерові фільму «Ілюзія обману: Другий акт» Джону Чу, а продюсером стане Марк Платт, який раніше працював, зокрема, над фільмом «Драйв» 2011 року з Раяном Гослінгом у головній ролі.

Спірс уже поділилася, що працює над «секретним проєктом» з Марком Платтом, зазначивши, що він «завжди знімав її улюблені фільми». Вона сказала своїм шанувальникам «слідкувати за оновленнями».

Universal виграла права на мемуари Спірс на дуже конкурентному аукціоні. «Жінка в мені» вийшла в жовтні минулого року та стала бестселером і предметом однієї з найдорожчих видавничих угод в історії. У всьому світі було продано понад два мільйони друкованих примірників.

У книзі Спірс із дивовижною відвертістю і гумором описала свій шлях до слави, широко висвітлені у ЗМІ проблеми, з якими вона зіткнулася, і про спроби вирватися з-під жорсткої опіки свого батька.

У мемуарах Брітні також відверто розповіла про свої стосунки зі співаком Джастіном Тімберлейком, з яким вони зустрічалися з 1998 до 2002 року. У мемуарах Брітні вперше зізналася, що завагітніла від Тімберлейка, коли їм обом було по 19 років, і що він умовив її зробити аборт. Співачка розповіла, що Джастін розійшовся з нею через SMS, коли вона була в Лондоні на зйомках кліпу пісні “Overprotected” (“The Darkchild Remix”).

Водночас Universal Pictures славиться своїми мюзиклами-байопіками. Наприклад, знятий студією у 2015 році фільм «Просто з Комптона», який розповідає історію американського хіп-хоп гурту N.W.A, зібрав понад $200 мільйонів у прокаті, а «Восьма миля» 2002 року про Емінема зібрав $250 мільйонів у всьому світі. Наразі студія також розробляє байопік про Снуп Догга.