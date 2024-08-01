Bloomberg: США повертають журналіста Гершковича та морпіха Вілана в межах обміну з Росією

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Росія звільнила американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця Пола Вілана в межах міжнаціонального обміну полоненими.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

У Росії Гершковича та Вілана засудили у справах про шпигунство — вони самі та уряд США це заперечували. Зараз вони вже прямують до місць призначення за межами Росії. Видання не уточнює, на кого саме їх обміняла Росія.

Сайт відстеження польотів Flightradar24 показав, що спеціальний російський урядовий літак, який використовувався для попереднього обміну полоненими за участю Сполучених Штатів і РФ, вилетів з Москви до Калінінграда.

Останніми днями з російських колоній та СІЗО в невідомому напрямку вивезли приблизно десятьох політичних увʼязнених. Правозахисники припустили, що це повʼязано з підготовкою до групового обміну увʼязненими. Офіційно цього не коментували ні в Росії, ні в США.

Хто такий Еван Гершкович

Еван Гершкович.

Американського журналіста Евана Гершковича затримали в російському місті Єкатеринбург 30 березня 2023 року. Йому закидали шпигунство і збір інформації про секретне підприємство, за що в Росії загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. ФСБ казала, що він знімав «секретну інформацію» про діяльність оборонного підприємства «Уралвагонзавод».

WSJ писала, що російські спецслужби стежили за Гершковичем перед тим, як його затримали. Вони фіксували його пересування і тиснули на людей, з якими він спілкувався.

19 липня 2024 року російський суд дав Гершковичу 16 років колонії суворого режиму — його визнали винним у шпигунстві. Гершкович провини не визнав, також це неодноразово заперечував уряд США.

Хто такий Пол Вілан

Пол Вілан.

У 2018 році російські спецслужби затримали в Москві Пола Вілана, 48-річного колишнього морського піхотинця. ФСБ запідозрила його у шпигунстві. Російське федеральне агентство Росбалт з посиланням на джерело у спецслужбах РФ повідомило, що в нього знайшли флеш-карту із секретною інформацією — списком усіх працівників одного із засекречених відомств.

15 червня 2020 року Вілана засудили до 16 років колонії суворого режиму. Він теж не визнав своєї провини.

Пол Вілан почав служити в морській піхоті США у 1994 році, став старшим сержантом і двічі відслужив в Іраку — у 2004 і 2006 роках. У 2008 році його звільнили за крадіжку.