В Україні вперше оголосили тендер на закупівлю вітчизняних FPV-дронів

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Україна вперше оголосила тендер на закупівлю вітчизняних FPV-дронів.

Про це повідомив міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров.

«Це перша закупівля державою через Prozorro українських безпілотників, ще й супертехнологічних — FPV-дронів, які використовують машинний зір для донаведення на ціль», — зазначив він.

Федоров пояснив, що при використанні таких дронів пілот ідентифікує ціль, наводить на неї безпілотник — і дрон атакує, навіть за відсутності сигналів. Тобто навіть якщо оператор втрачає звʼязок із дроном, той сам може виконати завдання.

Торги пройдуть через закритий модуль Prozorro. Усю чутливу інформацію приховано. Виробники можуть подаватися на торги за посиланням.