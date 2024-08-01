В Україні вперше оголосили тендер на закупівлю вітчизняних FPV-дронів
- Автор:
- Оля Березюк
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Україна вперше оголосила тендер на закупівлю вітчизняних FPV-дронів.
Про це повідомив міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров.
«Це перша закупівля державою через Prozorro українських безпілотників, ще й супертехнологічних — FPV-дронів, які використовують машинний зір для донаведення на ціль», — зазначив він.
Федоров пояснив, що при використанні таких дронів пілот ідентифікує ціль, наводить на неї безпілотник — і дрон атакує, навіть за відсутності сигналів. Тобто навіть якщо оператор втрачає звʼязок із дроном, той сам може виконати завдання.
Торги пройдуть через закритий модуль Prozorro. Усю чутливу інформацію приховано. Виробники можуть подаватися на торги за посиланням.
- У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів. Голова Мінцифри Михайло Федоров і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін вважають цю цифру реальною.
- У березні 2024-го премʼєр України Денис Шмигаль сказав, що Україна вже готова виробляти понад мільйон дронів на рік.
- Того ж місяця Агенція оборонних закупівель Міноборони вперше оголосила тендер через Prozorro на 20 тисяч дронів — тоді йшлося про дрони іноземного виробництва.