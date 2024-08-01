У Грузії набув чинності закон про «іноагентів», який викликав масові протести. Про що він

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У Грузії 1 серпня набув чинності так званий закон про іноземних агентів, пишуть «Новини Грузії».

Тепер некомерційні юридичні організацій та медіа, які фінансуються з-за кордону на понад 20%, мають зареєструватися в спеціальному реєстрі. Щороку вони мають подавати декларацію. Якщо ж «іноагенти» не виконуватимуть вимоги закону, їх чекає штраф 25 000 ларі. А потім за кожен місяць прострочення з них стягуватимуть ще по 20 тисяч ларі.

На реєстрацію в організацій є один місяць — до 1 вересня 2024 року. Після цього Міністерство юстиції Грузії почне шукати тих, хто ухилився від закону, — поки що незрозуміло, як це відбуватиметься.

До 1 січня 2025 року організації мають надати Мінʼюсту декларації про доходи за 2023 рік. Після 1 січня — опублікувати дані про джерело і цілі фінансування на 2024 рік.

Закон про «іноагентів» у Грузії

У травні 2024 року парламент Грузії остаточно ухвалив закон про «іноагентів», попри опір опозиції та масові протести із сутичками в столиці. США і Євросоюз засудили рішення парламенту. В ЄС заявили, що ухвалений закон фактично зупиняє інтеграцію Грузії. США ж оголосили про «всебічний перегляд» двостороннього співробітництва з Грузією через придушення демократичних свобод.

6 червня США ввели візові санкції проти причетних до ухвалення закону про «іноагентів» і розгону протестів у Грузії, а в липні відклали військові навчання з країною. Уже в липні Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії.

Напередодні США призупинили допомогу Грузії на $95 мільйонів через цей закон. У Вашингтоні вкотре заявили, що вважають його антидемократичним.