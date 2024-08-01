Президент Зеленський заявив, що весь світ, включно з Україною, хочуть бачити Росію на другому Саміті миру

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Увесь світ, включно з Україною, хоче, щоб Росія приєдналася до світових лідерів на другому Саміті миру.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з французькими ЗМІ у шкільному спортивному залі в місті Рівне, передає France 24.

«Більшість світу сьогодні говорить, що Росія має бути представлена ​​на другому Саміті, інакше ми не досягнемо значущих результатів... А оскільки весь світ хоче, щоб вона була за столом, ми не можемо бути проти», — сказав Зеленський французьким журналістам.

За словами Зеленського, другий Саміт зосередиться на масштабному плані з десяти пунктів, серед яких — відновлення територіальної цілісності України, повернення військовополонених і надання Україні енергетичних та економічних гарантій.

Зеленський також визнав, що Китай може стати ключовим гравцем у процесі закінчення російсько-української війни, оскільки має вплив на РФ. Однак Зеленський наголосив, що не хоче посередництва з боку Пекіна, натомість закликав його тиснути на Росію, щоб вона припинила свою війну в Україні.

«Якщо Китай захоче, він може змусити Росію припинити цю війну», — сказав Зеленський.

Попри те, що союзники України широко підтримують мирні зусилля Зеленського, він все одно критикує заборони деяких із тих самих партнерів на удари їхньою зброєю вглиб Росії.

«Серйозним випробовуванням для нас є ще те, що ми не можемо використовувати всю необхідну зброю, щоб зупинити цього ворога. Що б ви зробили на нашому місці?» — сказав він.

Також Зеленський поділився з французькими журналістами, що хотів би відвідати церемонію відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі, «якби не важкі часи» в Україні.

«Наразі на сході нашої країни особливо напружений момент», — сказав він, маючи на увазі захоплення Росією низки сіл у промисловому районі Донбасі.

Також Зеленський розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити до Олімпіади-2024 деяких російських спортсменів під нейтральним прапором.

«Нехай на ньому будуть кроваві полями, а потім хай під ним змагаються», — сказав він.

Крім цього, Зеленський визнав, що президентські перегони у США — життєво важливому політичному та військовому союзнику України — представляють додаткові «ризики», оскільки шанси на перемогу кандидатів від Республіканської та Демократичної партій Дональда Трампа і Камали Гарріс наразі майже рівні. А перемога Трампа, який заявляє, що зможе припинити війну в Україні, змусивши її поступитися деякими територіями, може поставити під загрозу подальшу підтримку Києва Вашингтоном.

«Ми не можемо вплинути на жодні вибори. Звичайно, Сполучені Штати є викликом сьогодні. І є ризики, які, мабуть, ніхто з нас не може передбачити», — сказав він.

Водночас імовірний кандидат у президенти від демократів Камала Гарріс повторює проукраїнську позицію чинного президента США Джо Байдена. Зеленський сказав, що його команда підтримує зв’язок як з її кампанією, так і з кампанією Трампа.

«Я, як президент України, звичайно, повинен мати діалог з командами Байдена, Трампа, а сьогодні й Гарріс. Ми повинні мати всі ці контакти та говорити про те, яким може бути наше майбутнє, якщо та чи інша сторона виграє вибори», — зазначив він.