Politico: У ЄС роздратовані спробами Угорщини й Словаччини захистити свій імпорт російської нафти

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Дипломати Європейського Союзу роздратовані спробами Угорщини й Словаччини використати правила ЄС, щоб зберегти доступ до російської нафти, від якої інші країни блоку вже відмовилися.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Будапешт і Братислава звернулися до Єврокомісії по допомогу після того, як українські санкції заблокували транзит трубопровідної нафти від російської приватної нафтової компанії «Лукойл» територією України до Угорщини й Словаччини. Це може позбавити дві країни третини імпорту нафти.

Обидві країни наполягали, що українські санкції порушують торговельну угоду між Києвом та ЄС від 2014 року. Запит до Єврокомісії, як зазначають джерела Politico, поставив ЄС у безвихідь. Чиновники знають, що мають діяти за правилами, тому звітують про свою роботу над цим. Однак за лаштунками та в дискусіях серед дипломатів відчутне значне розчарування тим, що ця проблема взагалі стоїть на порядку денному Брюсселю.

Деякі дипломати обурюються через те, що всі інші члени ЄС знайшли способи відмовитися від нафти з РФ, тоді як Угорщина та Словаччина стали винятком із санкцій та продовжували її закачувати. Угорщина навіть збільшила імпорт російської нафти, що викликало особливе невдоволення в ЄС.

«Багато членів ЄС доклали дорогих, але необхідних зусиль, щоб позбутися залежності від російських газу та нафти […] Головним чином тому, що вони смердять кровʼю», — сказав один дипломат ЄС на умовах анонімності.

І додав, що Угорщина має проблеми не лише з нюхом, але й з браком рішучості позбутися залежності.

Як пише Politico, такі коментарі від дипломатів лунають на тлі зростання неприязні ЄС до Будапешту — країни втомилися від прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через його дружбу з Росією та спроби зняти санкції з РФ. Схожу позицію займає і його словацький колега Роберт Фіцо, схиляючи Братиславу до більш проросійської позиції та призупиняючи фінансування військової допомоги Україні.

Санкції ЄС і винятки з них

З 2022 року в Європейському Союзі діє ембарго на імпорт російської нафти, що є одним з головних джерел доходу для воєнної машини Кремля.

Водночас із санкцій зробили винятки — ЄС дозволив трубопровідні поставки нафти, зокрема, до Угорщини, Словаччини та Чехії через трубопровід «Дружба», щоб ці країни знайшли альтернативні варіанти імпорту. Утім, була умова — потрібно переключитися з російської нафти швидко.

Німеччина та Польща теж імпортували з «Дружби», проте торік припинили купувати російську нафту. Чехія заявляла про плани припинити імпорт з Москви до 2025 року. Словаччина вирішила модернізувати свій нафтопереробний завод, щоб переробляти більше неросійської сирої нафти.

Тим часом Угорщина збільшила імпорт нафти з Росії через трубопровід наполовину, як порівняти з 2021 роком. До того ж Будапешт уклав нові угоди з російською найбільшою корпорацією «Газпромом».

Погрози від Угорщини й Словаччини

Угорщина і Словаччина відчули опозицію зсередини блоку, тому вдалися до погроз. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна блокуватиме військову допомогу ЄС Україні, допоки остання не скасує санкції щодо «Лукойла».

Президент Словаччини Петер Пеллегріні сказав, що Україна має «якнайшвидше навести лад», інакше Словаччині «зрештою доведеться вжити заходів у відповідь». Пізніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив скоротити експорт дизельного палива в Україну, якщо Київ продовжить блокувати транзит російської нафти до країни. Словаччина забезпечує 10% всього імпорту дизпалива в Україну.