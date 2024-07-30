Трагедія біля укриття в Києві. Сторожа Вадима Мошкіна засудили до чотирьох років тюрми
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Судовий репортер
Деснянський районний суд Києва визнав винним у залишенні в небезпеці, що призвело до смерті трьох людей, сторожа поліклініки № 3 Деснянського району Києва Вадима Мошкіна. Йому призначили чотири роки вʼязниці.
Про це повідомили Офіс Генпрокурора і «Судовий репортер».
Вадим Мошкін не пустив людей в укриття лікарні під час балістичного обстрілу Києва 1 червня 2023 року. Тоді загинули троє людей, серед них — 9-річна дівчинка.
Мошкін не визнав своєї вини. Його адвокат пояснював, що все відбулося дуже швидко і чоловік просто не встиг відчинити двері в укриття.
Під час судового розгляду, стверджує прокуратура, Мошкін постійно змінював покази щодо обставин події та причин, через які він не відкрив укриття — не встиг, не почув сигнал тривоги, не побачив людей. Урешті обвинувачений повідомив суду, що приміщення лікарні взагалі не обладнано укриттям і він не був зобов’язаний його вічиняти.
- Війська Росії вночі 1 червня 2023 року атакували Київ ракетами. У Деснянському районі столиці уламки впали на поліклініку та на прилеглий багатоповерховий будинок — загинули троє людей, ще близько двадцяти отримали поранення. Серед загиблих — 9-річна дівчинка. Під час повітряної тривоги люди не змогли потрапити до укриття в поліклініці, оскільки воно було зачинене.
- За це підозри оголосили першій заступниці Деснянської райдержадміністрації, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю Вадиму Мошкіну. Пізніше підозру вручили й начальнику департаменту безпеки КМДА Роману Ткачуку — його відправили під цілодобовий домашній арешт, а у вересні відсторонили від посади. Однак суд вже 12 жовтня 2023-го дозволив Ткачуку повернутися на посаду.