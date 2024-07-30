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Суд арештував майно братів Медведчука та Козака на 400 мільйонів гривень

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Суд арештував додаткові активи на 400 мільйонів гривень, що належали Сергію Медведчуку та Богдану Козаку — братам екснардепів від забороненої ОПзЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

Під арешт потрапили:

Також арештували земельні ділянки сільгосппризначення, які були безоплатно отримані фірмами від однієї з територіальних громад Львівщини. У надрах ділянок знайдені значні поклади газу.

Усі ці активи вже передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).