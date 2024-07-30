Суд арештував майно братів Медведчука та Козака на 400 мільйонів гривень
- Автор:
- Оля Березюк
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Суд арештував додаткові активи на 400 мільйонів гривень, що належали Сергію Медведчуку та Богдану Козаку — братам екснардепів від забороненої ОПзЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака.
Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.
Під арешт потрапили:
- виробничі приміщення, лабораторний корпус і склади загальною площею понад 10 200 кв. м;
- земельна ділянка площею понад 7 га;
- нежитлові приміщення в Києві площею 167 кв. м;
- 74 автомобілі, 2 навантажувачі, 4 екскаватори, бульдозер та автогрейдер.
Також арештували земельні ділянки сільгосппризначення, які були безоплатно отримані фірмами від однієї з територіальних громад Львівщини. У надрах ділянок знайдені значні поклади газу.
Усі ці активи вже передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
- У червні правоохоронці повідомили про підозру Сергію Медведчуку і Богдану Козаку. За даними слідства, вони причетні до фінансових махінацій, які виводили в тінь мільйони гривень, через що держбюджет України недоотримав понад 75 мільйонів гривень податків.
- Наприкінці червня ДБР передало АРМА завод Сергія Медведчука і Богдана Козака вартістю $5 мільйонів.