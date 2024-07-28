Тенісистка Даяна Ястремська перемогла бразилійку Лауру Пігоссі в першому колі Олімпіади

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Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла бразилійку Лауру Пігоссі в першому колі Олімпійських ігор 2024.

Матч тривав дві години. Ястремська обіграла Лауру Пігоссі в трьох сетах із рахунками 6:3, 5:7, 0:6.

Це була друга зустріч спортсменок. У 2022 році Ястремська поступилась Пігоссі на ґрунтових кортах змагань WTA 250 у Боготі.

Далі українка змагатиметься проти колумбійки Каміли Осоріо.