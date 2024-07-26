Російського олігарха Шелкова підозрюють в організації схеми, за якою Росія отримувала український титан для війни

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Російський підсанкційний олігарх Михайло Шелков організував схему, за якою Росія отримала титановмісні концентрати на майже 90 мільйонів гривень. Цю продукцію використовують для потреб Міністерства оборони РФ та російського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомили пресслужби Бюро економічної безпеки й Офісу генерального прокурора.

Детективи БЕБ встановили, що олігарх створив злочинну організовану групу, до якої ввійшли директор ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», бенефіціар і директорка австрійської компанії.

За даними слідства, протягом 2020—2021 років Михайло Шелков організував поставки стратегічної української продукції російським компаніям, які працюють на війну. Щоб приховати це, продукцію за контрактами отримувала австрійська компанія, але майже одразу її відвантажували до підприємств РФ. Останні платили повну вартість на рахунки австрійської компанії за ринковими цінами, тоді як та платила українській за нижчими цінами.

Це призвело до заниженого прибутку компанії, і тому державний бюджет України недоотримав майже 18,5 мільйона гривень податків.

Російському олігарху повідомили про підозру за фінансування війни, ухилення від сплати податків та відмивання майна (ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

Колишньому гендиректору ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» детективи повідомили про підозру за фінансування війни та відмивання грошей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України).

Досудове розслідування триває.