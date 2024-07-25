До роковин теракту в Оленівці в ООН засудили Росію. AP пише, що внутрішній аналіз місії вказує на вину РФ

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AP

Управління ООН з прав людини до роковин подій в колонії окупованого селища Оленівка (Донецька область), які сталися 28—29 липня 2022 року, засудило дії Росії, оскільки та так і не пустила на територію спостерігачів для експертного аналізу загибелі щонайменше 50 українських військовополонених.

У четвер, 25 липня, на сайті Управління ООН з прав людини опублікували відкриту заяву.

«Військовополонені захищені міжнародним гуманітарним правом, яке вимагає гуманного ставлення до них і зобовʼязує державу, що тримає їх у полоні, гарантувати їхню безпеку. Смерть або серйозні поранення військовополонених мають стати предметом офіційного і ретельного розслідування з боку держави, що тримає їх у полоні. Будь-яка підозра щодо злочинних дій повинна розслідуватися швидко, ретельно, незалежно, неупереджено і прозоро, а винні мають бути притягнуті до відповідальності», — наголосили в ООН.

В Управлінні зауважили, що попри ці зобовʼязання, влада РФ стала на заваді прозорому розслідуванню вибуху в колонії № 120 біля Оленівки. Усі докази були пошкоджені, а місце вибуху не зберегли, тобто речових доказів не залишилось. Російська Федерація не допустила спостерігачів ООН на територію колонії, а також не провела незалежні експертні аналізи. Натомість російська влада заявляє, що удару по колонії завдали Збройні сили України ракетами реактивної системи HIMARS.

Управління ООН з прав людини, опитавши понад 50 свідків трагедії та вивчивши доступні відео- і фотоматеріали, дійшло висновку, що вибухи в колонії не були спричинені ракетами HIMARS. На це вказує структура пошкоджень барака, де загинули військовополонені.

«Хоча точний тип зброї і точне місце її розташування визначити не вдалося, ознаки структурних пошкоджень, вочевидь, збігаються з траєкторією снаряда, який рухався зі сходу на захід», — йдеться в заяві.

В ООН зазначили, що відсутність відповідальності за загибель і поранення полонених в колонії «вписується в ширший контекст поширених і регулярних катувань українських військовополонених».

Інформагентство Associated Press пише, що ознайомилося з внутрішнім аналізом ООН, який вказує на винуватця вибуху в колонії в Оленівці — це Росія.

AP пише, що вранці 27 липня 2022 року російські охоронці колонії зібрали групу увʼязнених та відвели їх у промислову частину колонії, подалі від решти пʼяти бараків. Їх відвели в будівлю зі шлакоблоків із бляшаним дахом. Там було 100 ліжок без матраців. Того ж дня охоронці вирили собі окопи, а потім перенесли пост охорони і вдягнули бронежилети та каски, чого раніше не робили. Після вибуху, розповідає один з уцілілих, охоронці сміялися із загиблих, а наступного ізолювали від решти полонених тих, хто вижив.

Внутрішній аналіз ООН засвідчив, що їх ізолювали спеціально, щоб вони не розповіли іншим у колонії про те, що сталося. Згідно з аналізом ООН, іншу частину українських військовополонених відправили до зруйнованих бараків і наказали прибрати тіла та наслідки вибуху. При цьому дехто з полонених бачив, як люди в камуфляжі приносили коробки з боєприпасами до місця вибуху і клали фрагменти HIMARS на лавку неподалік, а потім на місці вибуху зʼявились російські медіа та репортери.

Українці, які були в сусідньому бараку, розповіли, що коли всі пішли, люди в камуфляжі прибрали все по ящиках і зникли.

Офіс генерального прокурора України продовжує своє розслідування.