Міненерго продовжує наполягати, що інформація про аварію на Південноукраїнській АЕС — фейк
- Автор:
- Олександра Амру
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Міністерство енергетики відреагувало на спростування нардепа Ярослава Железняка заяви міністра енергетики Германа Галущенка про те, що аварія на Південноукраїнській АЕС — російський фейк.
У Міненерго заявили, що всі атомні електростанції на підконтрольній території працюють у штатному режимі, і наполягають на тому, що аварія на Південноукраїнській АЕС — поширений російською пропагандою фейк.
«Фейк про «аварію на Південноукраїнській АЕС» вперше був закинутий в український інформаційний простір російською пропагандою у відповідь на власні намагання приховати аварію на Ростовській АЕС, інформація про яку зʼявилася в медіапросторі раніше», — заявили в Міненерго.
У заяві Міненерго згадало і повідомлення Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки від 18 липня, де теж стверджують, що інформація про аварію на станції — російський фейк.
«На жаль, попри офіційне спростування Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, в Україні почалися відверті маніпуляції щодо стану обладнання АЕС», — зазначили в відомстві.
У Міненерго стверджують, що жодного відключення силового трансформатора на станції не було. А якби така подія сталася, це унеможливило б видачу електроенергії та призвело б до необхідності зупинити атомний блок, запевняють там.
У відомстві додають, що пошкодження іншого обладнання не впливає на роботу блока і може мати лише короткочасний вплив на можливість видачі електроенергії протягом кількох годин.
За словами представників Міненерго, те, що сталося, — прямий наслідок російських атак на українські енергообʼєкти й аномальних погодних умов, і наголошують, що така ситуація «ніяк не може вважатися аварією на атомній електростанції» — атомний енергоблок перебуває в робочому стані.
А спростування Железняка назвали «неприпустимою спробою безвідповідальних політиків спекулювати й поширювати відверті маніпуляції про аварію на атомній станції».
Міністерство енергетики звернулося з проханням до Ради національної безпеки та оборони й до Служби безпеки України невідкладно відреагувати, щоб притягнути до відповідальності тих, хто «намагається підігрувати російській пропаганді та дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні».
- У четвер, 18 липня, зʼявилася інформація про те, що на Південноукраїнській АЕС за три дні згоріли три трансформатори струму, що призвело до відключення від мережі одного з атомних реакторів і двох-трьох ліній в мережі «Укренерго». Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко писав у Facebook, що аварії сталися через аномальну спеку.
- Того ж дня Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що аварія на Південноукраїнській АЕС — російський фейк.
- Наступного дня міністр енергетики Герман Галущенко заявив на засіданні Верховної Ради, що інформація про аварію на Південноукраїнській АЕС — це фейк, поширений росіянами. Мовляв, навіть коли Міністерство виходить із заявою, воно ніколи не вказує певний обʼєкт, конкретну станцію чи підстанцію — такі оголошення більш загальні. Крім того, він заявив, що доручить компетентним органам зʼясувати, хто і навіщо «поширював таку дезінформацію і російський наратив».
- Таку заяву Галущенка 25 липня спростував народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк — він надіслав запит до НЕК «Укренерго», де йому відповіли, що на станції справді сталася «позаштатна подія», через яку пошкодилися трансформатори струму. Нардеп звинуватив Геращенка у брехні.