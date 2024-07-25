Суд заарештував пропагандиста Жана Новосельцева. Його підозрюють у перешкоджанні ЗСУ
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Соломʼянський районний суд Києва заарештував противника мобілізації Жана Новосельцева до 20 вересня 2024 року. Він може вийти під заставу у 242 тисячі гривень.
Про це передає видання Zaxid.net, посилаючись на судову трансляцію засідання.
Новосельцев — блогер, соратник львівського антивакцинатора Остапа Стахіва, який створив мережу прихильників протидії мобілізації.
Слідчі затримали Новосельцева та його спільника 23 липня, після серії обшуків у Київській, Одеській, Харківській та Закарпатській областях. Їх звинуватили у спробах зриву мобілізації та «зливу» даних українських військових. Загалом у справі фігурують вісім людей — ще шістьох учасників групи шукають.
За даними слідства, підозрювані закликали до збройного спротиву співробітникам ТЦК, а також поширювали фейки про українських військових через мережу Telegram-каналів, Facebook-сторінок і YouTube-каналів. Також вони створили сайт, де «зливали» персональні дані українських військових і правоохоронців. Усі фігуранти видавали себе за журналістів.
Новосельцеву та його спільнику повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, за що загрожує до 8 років позбавлення волі.
- Жан Новосельцев називає себе журналістом і правозахисником. Він є учасником мережі Стахіва, яка намагається протидіяти мобілізації в Україні. Новосельцев випустив десятки відео зі Стахівим, а також веде канал у Telegram, де дискредитує роботу ТЦК і розповідає про «їхнє свавілля». Канал Новосельцева поширює на майже 31 тисячу підписників теорії змов про війну, мобілізацію та проблеми з електроенергією.