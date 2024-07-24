Німецький концерн Rheinmetall офіційно отримав замовлення на будівництво заводу боєприпасів в Україні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Німецький збройовий концерн Rheinmetall офіційно отримав замовлення від українського уряду на будівництво заводу боєприпасів в Україні. Там мають виробляти артилерійські 155-мм снаряди, а також інші види боєприпасів.
Про це пише пресслужба Rheinmetall.
Замовлення від уряду включає повне технічне оснащення заводу аж до введення в експлуатацію. Ціна замовлення — «близько трьох цифр у мільйонах євро». Найближчим часом в Україну доставлять обладнання для будівництва та інші потрібні ресурси.
Виробництво боєприпасів в Україні планують розпочати протягом 24 місяців. За експлуатацію заводу також відповідатиме «Укроборонпром».
«Ми втілюємо наші слова в життя і разом з нашим партнером створюємо український центр компетенції щодо боєприпасів», — додав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.
Про плани відкриття нового заводу з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні стало відомо після Мюнхенської конференції з безпеки. Тоді Rheinmetall повідомив, що завод випускатиме шестизначну кількість артилерійських снарядів 155-мм калібру на рік.
Німецькій збройовій компанії належатиме 51% акцій спільного підприємства, а українській — 49%.
- Rheinmetall — це німецький оборонний концерн, один із найбільших виробників військової техніки й озброєння в Німеччині та Європі. Концерн планує в Україні виробництво бронетехніки, зокрема танків, боєприпасів і ППО. За даними Agence France Press, Rheinmetall хоче збудувати щонайменше чотири заводи в Україні.
- «Укроборонпром» і Rheinmetall уже створили спільне підприємство для обслуговування та ремонту західної техніки, переданої Україні. Незабаром Rheinmetall запустить виробництво бронетехніки в Україні — першими створюватимуть БТР Fuchs і БМП Lynx.