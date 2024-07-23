Директорка Секретної служби США подала у відставку після того, як її агентство не змогло запобігти спробі замаху на Трампа

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Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл подала у відставку після широкого обурення в американському суспільстві тим, що її агентство не змогло запобігти спробі замаху на Дональда Трампа під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії.

Про це повідомляє CNBC.

Чітл оголосила про відставку наступного дня після того, як члени Комітету з питань нагляду Палати представників США розкритикували її на слуханнях щодо дій Секретної служби під час мітингу Трампа 13 липня, де на нього скоїли замах.

На цих слуханнях Чітл розкритикували й активно вимагали її звільнення зі служби. Тоді вона відмовилася піти у відставку, заявивши, що вона є найбільш кваліфікованою людиною, щоб очолювати агентство.

Однак уже сьогодні Чітл написала листа до співробітників Секретної служби, де повідомила про те, що йде з посади. Водночас вона взяла на себе відповідальність за те, що замах на експрезидента США не вдалося попередити.

«На тлі останніх подій я з важким серцем ухвалила складне рішення піти з посади вашого директора. Урочиста місія Секретної служби — захистити лідерів нашої країни та фінансову інфраструктуру. 13 липня ми не виконали цю місію», — написала Чітл у листі.