У Верховній Раді відклали розгляд закону про заборону УПЦ МП. Депутати заблокували трибуну
- Автор:
- Олександра Амру
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У Верховній Раді блокують трибуну парламенту — низка депутатів вимагають винести на голосування у другому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, повʼязаних із Росією. Цей закон фактично забороняє в Україні діяльність УПЦ Московського патріархату.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Євросолідарність» Олексій Гончаренко.
За його словами, на погоджувальній раді фракція «Слуга Народу» «разом із залишками ОПзЖ» проголосували проти внесення цього питання на розгляд.
Нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що через це депутати почали блокувати трибуну, подальші засідання в Раді, за його словами, скасували, а наступні за графіком будуть уже в серпні.
Водночас Гончаренко скасування засідань не підтверджує і каже, що поки йде погоджувальна рада. Серед тих, хто блокує трибуну, чимала кількість однопартійців Гончаренка.
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