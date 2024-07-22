Financial Times: Росія створює тіньовий флот для перевезення зрідженого газу, у цьому допомагають маловідомі компанії з ОАЕ
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images News
Росія ще в минулому році почала готуватися до нових санкцій і взялася за створення тіньового флоту для перевезення зрідженого природного газу (ЗПГ). Підозрілу активність помітили серед компаній з Об’єднаних Арабських Еміратів, які скупили в другому кварталі 2023 року понад 50 старих танкерів для перевезення ЗПГ.
Про це пише газета Financial Times, яка поспілкувалася з представниками судноплавної галузі та консалтинговими компаніями.
Танкери купували і продовжують купувати маловідомі компанії, про які раніше не було відомо нічого. Більшість цих фірм зареєстровані в ОАЕ, оскільки ця країна стала центром торгівлі російськими енергоносіями після початку війни РФ проти України та посилення санкцій. У консалтинговій компанії Windward заявили журналістам, що раніше, до другого кварталу 2023 року, масова скупка танкерів під ЗПГ була рідкістю.
В аналітичній компанії Kpler, яка відстежує морські вантажоперевезення, зазначають, що деякі з нещодавно придбаних танкерів тепер ходять маршрутами транспортування російського газу.
Один з найбільших судноплавних брокерів SSY вже помітив зростання цін на дешевші та старі судна для перевезення газу, які виводили з маршрутів через посилення екологічних норм. У SSY вважають, що ці судна можуть поповнювати тіньовий флот РФ.
- У червні 2024 року Євросоюз затвердив 14-й пакет санкцій проти Росії, в якому передбачені обмеження на російський зріджений природний газ. Санкції вводять заборону на його реекспорт і транзит через європейські порти.
- Росія вже має свій нафтовий тіньовий флот. Він зʼявився після того, як в лютому 2023 року запрацювали граничні ціни на нафтопродукти, які експортуються або походять із РФ. США і ЄС згодом почали виявляти фірми з ОАЕ, Індії й Туреччини, які допомагали Росії обходити ці обмеження за допомогою старих танкерів. РФ вдало обходить санкції і продовжує заробляти на нафті, вміло маскуючи її походження.