Усі 50 голів Демократичної партії підтримали Камалу Гарріс. На її кампанію вже пожертвували $47 мільйонів

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Gage Skidmore / Flickr

Очільники Демократичної партії в усіх 50 штатах США підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс як нового кандидата в президенти.

Про це пише Reuters.

Голови провели телефонну конференцію після того, як президент Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборів.

«Після оголошення президента Байдена наші члени негайно зібралися, щоб обʼєднатися навколо кандидата, який має досвід перемоги на важких виборах і є визнаним лідером у питаннях, що мають значення для американців: репродуктивна свобода, запобігання насильству з використанням зброї, захист клімату, реформа правосуддя та відновлення економіки», — сказав Кен Мартін, президент Асоціації державних демократичних комітетів.

Водночас Reuters зазначає, що колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та колишній президент Барак Обама не оголошували про свою підтримку, хоча обоє похвалили Байдена за його рішення.

Агентство також додало, що представники передвиборчого штабу Гарріс та її союзники зробили вже сотні дзвінків від її імені, закликаючи делегатів зʼїзду Демократичної партії наступного місяця приєднатися до висунення її кандидатури на посаду президента.

Крім того, після повідомлення про вихід Байдена з перегонів американці зібрали на передвиборчу кампанію Гарріс $46,7 мільйона. Про це відзвітувала онлайн-платформа зі збору коштів для Демократичної партії ActBlue.

«Це був найбільший день збору коштів у циклі 2024 року. Донори з невеликими коштами натхненні та готові взяти участь у цих виборах», — зазначили у ActBlue.

AP пише, що кампанія Байдена та повʼязані з нею групи раніше мали близько $96 мільйонів готівкою. Республіканський національний зʼїзд, навпаки, повідомив про фонд кампанії у розмірі $102 мільйони.

Вибори президента в США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців, а національний зʼїзд Демократичної партії відбудеться 19—22 серпня в Чикаго. Там партія і висуне свого кандидата на виборах.

Після невдалих дебатів із Трампом у червні 81-річний Джо Байден зустрівся з широкою хвилею критики. Медіа писали, що він застарий для президентства. 3 липня видання CNN написало, що частина лідерів Демократичної партії США хоче, щоб Джо Байден знявся з виборів президента. Публічно першим із таким закликом виступив член Палати представників Ллойд Доггет. Лідер демократичної меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс і лідер більшості в Сенаті Чак Шумер також закликали Байдена знятися з виборів.

21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить з президентської гонки. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів.