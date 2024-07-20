Апеляційний суд почав повторний розгляд справи Гандзюк

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Київський апеляційний суд наново почав розгляд справи про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це в коментарі Укрінформу сказав Олександр Шадрін — адвокат ексголови Херсонської облради Владислава Мангера, який є обвинувачуваним у справі.

«Відбулася заміна судді [у колегії] у зв’язку з тим, що один із суддів пішов у відставку. Відповідно, розгляд справи розпочався спочатку. На засідання були [представлені] доповнення до апеляційних скарг, і потерпілі взяли пів години перерви на ознайомлення з цими доповненнями», — зазначив Шадрін.

На сайті Київського апеляційного суду вказано, що в колегії відбулася заміна судді Олександра Миколюка на суддю Валентина Шроля. Окрім Шроля, цю справу розглядають двоє інших суддів — Оксана Рудніченко і Олена Свінціцька.

«Головуюча доповіла суть апеляційних скарг, суть заперечень учасників. Захисник [Мангера] Дмитро Ільченко розпочав пояснення по своїй апеляційній скарзі», — зазначив Шадрін.

Активісти занепокоєні тим, що справу почали розглядати заново, адже вважають, що суд можуть затягнути. Організатори проєкту «Хто замовив Катю Гандзюк» пояснювали, що з моменту вчинення злочину минуло вже 6 років з 10, в рамках яких можливе притягнення до кримінальної відповідальності.

Справа Катерини Гандзюк

Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року, за три місяці до того в Херсоні її облили сірчаною кислотою. Виконавці злочину — колишні військові Української добровольчої армії Віктор Горбунов, Вʼячеслав Вишневський, Володимир Васянович, Микита Грабчук та організатор нападу Сергій Торбін — визнали свою провину, пішли на угоду зі слідством та отримали від 3 до 6,5 року позбавлення волі.

25 червня 2020 року Офіс генерального прокурора завершив розслідування у справі про вбивство Гандзюк.

Ігоря Павловського, якого вважають посередником між замовниками та виконавцями вбивства, у жовтні 2020 року визнали винним у замовчуванні фактів щодо нападу на Гандзюк та засудили до умовного терміну.

У червні 2023 року суд визнав Владислава Мангера винним у замовленні нападу, а його помічника Олексія Левіна — в організації, за що їм присудили по 10 років позбавлення волі. Їхні адвокати подали апеляції.