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Орбан пообіцяв продовжити «мирну місію», попри критику з боку ЄС

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Reuters / «Бабель»

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжить свою «мирну місію», попри критику з боку Європейського Союзу.

Про це пише Bloomberg.

Орбан зазначив, що й надалі повідомлятиме про свої зустрічі лише після того, як вони відбудуться — як це було у випадку з його неузгодженими поїздками до Росії та Китаю.

Він також сказав, що його миротворча місія потрібна для того, щоб війна не поширювалася далі.

На його думку, не потрібно розмовляти зі сторонами, а потрібно сказати їм, «що весь світ хоче миру, тому що ця війна шкодить усім» і що «світові держави чекають початку мирних переговорів».

На сайті Орбана також зʼявилися висновки щодо поїздок до Києва, Москви, Пекіну, а також зустрічі з президентом Туреччини та Дональдом Трампом. Їх він раніше розсилав лідерам і членам Євросоюзу. У висновках є такі пункти:

Орбан хоче, щоб ЄС працював на «зменшення напруженості» й створив умови для тимчасового припинення вогню чи початку мирних переговорів.

Також угорський премʼєр пропонує Євросоюзу:

«Мирне турне» Орбана

2 липня Орбан приїхав до Києва, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.

Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». 8 липня Орбан в рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю.

У той же день Зеленський заявив, що не знав, що Орбан після Києва вирушить до Москви. Він зауважив, що Орбан не може бути посередником у питанні закінчення війни — таку роль можуть виконувати США, Китай і колективний ЄС, тобто сили, які здатні стримати Росію економічно і військовою міццю.

Керівництво Євросоюзу критикує Віктора Орбана за те, що він не узгоджував свої візити до Росії та Китаю, а тому не міг представляти там позицію ЄС.

Єврокомісія вже скасувала традиційний візит до Будапешту. Financial Times писала, що в ЄС обговорюють можливість взагалі позбавити Угорщину головування в блоці, але віцепрезидент Єврокомісії сказала, що цього зробити не можна.